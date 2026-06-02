Amigas de uruguaya fallecida en Ushuaia la recuerdan como aventurera, solidaria, alegre y con gran fortaleza

Florencia y María Eugenia son amigas de Abril Marino, la joven de 25 años que murió junto a un guía mientras subían una montaña en la zona del Glaciar Vinciguerra, en Ushuaia.

Abril trabajaba como anfitriona en el Hotel Enjoy de Punta del Este. Durante varios años lo hizo como eventual, pero en 2025 ingresó como funcionaria y esta era su primera licencia.

Hacía más de diez días que estaba de recorrida por el sur argentino y sus amigas seguían su aventura. Conoció Ushuaia y estando en El Calafate resolvió volver a Ushuaia, porque por el clima no había podido subir a una montaña.

Contrató un guía para la excursión. Tenía vértigo, pero eso no fue un impedimento en busca del nuevo desafío de subir a la montaña. Salió a las 6 de la mañana y como en la tarde no se comunicó, sus amigas se preocuparon y dieron el aviso para que comenzara la búsqueda, hasta que en la madrugada encontraron los cuerpos. Una tía de la víctima viajó al sur argentino para el reconocimiento de su cuerpo.

Florencia dijo que Abril era como una hermana para ella, era parte de su familia. Una joven que siempre lograba lo que se proponía. Era amable, humilde, una persona increíble, solidaria, alegre y con un gran fortaleza. "Era una luz, era una alegría inmensa", afirmó.

María Eugenia aseguró que Abril viajaba sin programar y que "era muy aventurera" que "se enamoraba de los lugares y de las personas". Era una persona muy soñadora, especial. "La vamos a recordar con mucho cariño", afirmó.

"El consuelo que me da todo esto es que ella logró lo que siempre quiso", sostuvo Florencia.