Amiga de joven atropellada en Punta del Este dijo que sigue en CTI y que familia está "intentando ser fuerte"

"Estoy indignada por cómo se lo percibe a él tan tranquilo después de lo que hizo. Nosotros nos imaginábamos que iba a ser domiciliaria, pero no es lo que esperábamos", expresó. "Tiene que ir preso. En este momento tiene prisión domiciliaria total, pero él tiene que pisar la cárcel", agregó.

Además, contó que están mal, pero intentando ser fuertes para contener a la joven. "Ella todavía hay información que no tiene, porque está sedada, pero no es fácil. En el día de hoy la familia recibió las cenizas de una bebé de casi ocho meses de gestación, que ellos tuvieron que reconocer, que ellos vieron, que ellos tuvieron que guardar fotos, y no es fácil. Estás en el sanatorio y tenés a Valeria mal, llegás a tu casa y tenés a tu nieta en una urnita", expresó. El parte médico hasta este miércoles seguía sin cambios, la joven continúa con respirador.