Álvaro Delgado: "Vaya si nosotros tenemos una sola línea económica y un solo equipo"

El candidato del Partido Nacional a la Presidencia Álvaro Delgado dijo que a diferencia del Frente Amplio, ya presentó a quien será su ministro de Economía en caso de retener el gobierno, y cuestionó al candidato de la oposición Yamandú Orsi por no decir con claridad quién será su ministro.

“Yo creo que es imprescindible que los partidos políticos, y mucho más la oposición, presente no solo el programa de gobierno, que no lo ha presentado, si no quiénes son los equipos que lo van a llevar adelante, porque importa mucho. Y obviamente quizás el más importante de todos es el equipo económico. Saber quién va a ser el ministro, el responsable, el equipo, porque es lo que te da confianza. Mi equipo económico es este (el actual) con alguna gente nueva, con Azucena Arbeleche, con Diego Labat como ministro de Economía”, dijo Delgado en rueda de prensa en Melo.