Álvaro Delgado: "Vamos a ganar por mucho más de lo que piensan porque la gente nos va a elegir"

"Gracias Valeria, has sido terrible compañera de fórmula y vas a ser enorme vicepresidenta de la República", dijo tras dirigirse a cada partido de la coalición.

Luego se refirió a lo que ocurrió en las elecciones de 2019 y dijo que la Coalición fue madurando un proceso.

"Nosotros el 27 de octubre, toda la Coalición, estuvimos juntos en el estrado en Plaza Varela, y entendimos el mensaje, que es no solamente júntense para ganar, sino júntense para gobernar. Ese fue el mensaje de la gente al cual no le vamos a fallar", enfatizó para referirse luego al programa común que se elaboró tras las elecciones nacionales.

"Hay algo que está naciendo, que está germinando, que apuesta a la rebeldía y al compromiso, a la rebeldía y al compromiso de la Coalición Republicana sintiéndose parte de la historia, de estar construyendo la historia. Y todos los que estamos acá nos sentimos parte responsable de ese proceso", sostuvo Delgado.

"A la Coalición hubo que empujarla en el 2019. Ahora la gente nos está empujando a nosotros, para que no claudiquemos, para que votemos, para que militemos y para que estemos a la altura de las circunstancias", remarcó.

También se refirió a que hubo falta de debate con el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi. "Nosotros queríamos un debate más interactivo, con más dinamismo. Era el que podíamos", dijo.

Además, comparó el actual gobierno con el del Frente Amplio y dijo que "la gente eligió cambiar" en 2019.

"Había un FA de mano de yeso, que agotó su modelo y que en muchos temas fracasó. Hubo cosas para rescatar, claro que sí. Pero fracasó en lo más importante, en generarle esperanza a la gente. Asegurarle futuro, y la gente cambió. Y nosotros en aquel momento, con Luis a la cabeza, entendimos el mensaje que no era cambiar una mitad por la otra. Ahora también entendemos el mensaje", señaló.

Sobre las no mayorías parlamentarias el candidato dijo que hay que "cambiar ese chip" y que se deberá llegar a acuerdos para gobernar. "Nosotros vamos a abrir los brazos para llegar a los acuerdos necesarios para que el Uruguay camine al desarrollo. Para eso nosotros tenemos claro lo que hay que hacer: más que mayorías, buscar acuerdos. Pero si del FA no hay voluntad de cambiar el chip de la confrontación por la cooperación, uruguayos quédense tranquilos que vamos a gobernar igual", aseguró el candidato.

"No vamos a permitir que nos tranquen el Uruguay. Nosotros queremos ir al encuentro y buscar líneas de acuerdo. Entendimos el mensaje", añadió pero aclaró: "Me han visto en estos días hablar de ir a la búsqueda de acuerdos, son necesarios porque nadie tiene mayoría, pero tampoco vamos a llegar al punto de no reconocernos a nosotros mismos".

En ese sentido resaltó el rol del Poder Ejecutivo y del presidente.

"Yo siento sobre mis hombros en este acto final quizás un pedacito de lo que vamos a sentir el domingo de noche. Siento la responsabilidad de ser el factor de unidad del Uruguay", sostuvo.

Su discurso continuó sobre la necesidad de gobernar "con luces largas" y afirmó que "nadie puede desconocer que tenemos un mejor país que en 2019".

Delgado se dirigió a quienes votaron al Frente Amplio y señaló que en noviembre se vota candidato y "confianza". Además, destacó que haya indecisos "que están razonando y que están eligiendo, que están comparando quién está más preparado para gobernar el Uruguay, quién tiene mejor programa y quién es más creíble para gobernar el Uruguay".

"Yo siento que estoy preparado, que tengo la experiencia que es intransferible, pero además que estoy probado y que tengo un equipo que me da una espalda enorme para darle garantías al Uruguay en aguas con tormentas, en aguas calmas", aseguró.

Por otra parte, volvió a dirigirse a "la mayoría silenciosa" que consideró será la que marque la diferencia el domingo.

Tras repasar desde la Ley de Urgente Consideración, las transformaciones del sistema previsional y educativa, así como otras políticas de gobierno, Delgado afirmó: "En definitiva, si uno repasa todo lo que hicimos juntos, ¿Sabe la conclusión que uno llega? Que vamos a ganar por mucho más de lo que piensan porque la gente nos va a elegir. ¿Porque cuál es la alternativa? Volver al pasado".

Alrededor del Obelisco, militantes que apoyan al candidato se concentraron desde antes de las 19:00 horas con las banderas de los distintos partidos y el pabellón uruguayo.

La candidata a vicepresidenta, Valeria Ripoll, comenzó su discurso pasadas las 20:00 horas y se mostró emocionada.

"Esta ha sido una campaña que ha sido para mí una montaña rusa de emociones", afirmó y agradeció a Delgado.

"Nuestro líder, que ha liderado la coalición, ha liderado la campaña", expresó Ripoll.

Al escenario subieron diputados y senadores actuales, así como los electos, estén sobre el escenario, además de ministros y presidentes de los partidos que integran la Coalición Republicana.

Llamó a militar "hasta el último minuto" y destacó el trabajo colectivo de quienes han trabajado en la campaña.

"Lo mejor para el Uruguay es que vuelva a gobernar la Coalición y que Álvaro sea nuestro presidente. Gracias a ustedes, a cada militante, en cada rincón del país, el 27 de octubre la Coalición fue la opción más votada y el 24 de noviembre vamos a festejar juntos y a volver a ser gobierno", dijo.

"Está claro que vamos a ir a buscar los acuerdos, porque lo hemos demostrado durante toda la campaña", agregó sobre el diálogo con la oposición.

En la previa, tanto Delgado como los líderes políticos de la Coalición estaban en la sede de Bv. Artigas.

