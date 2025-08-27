Álvaro Delgado: "Valoramos la correcta decisión del ministro. No se puede permitir la partidización de la Policía Nacional"

Álvaro Delgado en conferencia de prensa.

Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional, habló con el ministro del Interior Carlos Negro tras la decisión de este último de cesar al jefe de Policía de Río Negro Sergio Solé.

“Me acabo de comunicar con el ministro del Interior, quien me confirmó el cese del jefe de Policía de Río Negro, tal como lo habíamos solicitado desde el Partido Nacional”, escribió Delgado en un mensaje posteado en redes sociales.

“Valoramos la correcta decisión del ministro. No se puede permitir la partidización de la Policía Nacional”, agregó Delgado.

El exsenador habló el martes con el ministro para exigirle la renuncia de Solé. El ministro le pidió 24 horas para resolver la situación, y este miércoles, tras convocarlo de urgencia a Montevideo, decidió el cese del jefe de Policía de Río Negro. Tuit-Delgado

