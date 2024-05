Álvaro Delgado sobre renuncia de Pablo Iturralde: "Me pareció correcto, prudente y valiente"

“Acabo de hablar con el presidente del Directorio del Partido Nacional y me acaba de comunicar la decisión de renunciar, en una actitud que valoro especialmente, conozco mucho a Pablo Iturralde, de muchos años, un blanco de toda la vida, una gran persona, integrante de una espectacular familia", dijo en conferencia de prensa.

Y agregó: "Estaba ejerciendo la presidencia del Directorio con gran tesón, con gran dedicación y mucho esfuerzo, y la verdad se lo reconocemos”.

“Hoy salen a la luz algunas conversaciones privadas, que nosotros nos enteramos por la prensa y me pareció correcto, prudente y valiente la decisión del presidente del Directorio de que este tipo de conversación privada y personal que no involucra al Partido, no pueda en alguna manera condicionar al resto del Partido en cualquier tipo de derivación política. Públicamente se lo valor especialmente”, expresó.