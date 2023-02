Álvaro Delgado reclama a Gustavo Leal que aclare su relación con el caso Astesiano

La Fiscalía envió personal policial para recoger el testimonio de los padres de Astesiano que, según los informantes, ratificaron la versión que Leal había ido a conversar con ellos.

Con ese dato la fiscal Gabriela Fossati envió una citación a Leal que el asesor del Frente Amplio recibió el sábado 11.

La fiscal confirmó a Subrayado que convocó a Leal para este jueves, pero no quiso explicar el motivo de la citación.

Consultado por Subrayado, Leal dijo que prefiere esperar al jueves para dar su versión.

“SI SE CONFIRMA ES GRAVÍSIMO”

Delgado opinó que si se confirma la información sobre Leal, “es gravísimo”.

“La verdad yo quedé sorprendido y me parece que hay que preguntarle directamente al señor Gustavo Leal, que fue jerarca del Ministerio del Interior en los gobiernos anteriores, qué fue a hacer. ¿Fue a hacer o no fue a hacer? ¿Estuvo o no estuvo con los padres de Astesiano? Una persona que está formalizada, con prisión preventiva, que se le imputan una serie de delitos, ¿fue a ver a los padres al Chuy? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Les ofreció dinero, si o no?”, dijo Delgado este lunes en rueda de prensa.

“Porque si se confirma, y no hago lo que critico cuando lo hacen otros, por eso digo, si se confirma, es gravísimo. Alguien que está en pleno proceso judicial, un ex jerarca del Ministerio del Interior va a ver, supuestamente, a los padres, les ofrece dinero. Bueno, queremos saber si es cierto o no es cierto”, agregó.

“Y además nos enteramos que el ex secretario de Presidencia, figura de primer nivel del MPP, el doctor Homero Guerrero, abogado, fue a ofrecer, aparentemente, los servicios de asesoría para defender a Astesiano. Bueno, si se confirma también, genera muchas suspicacias”, apuntó Delgado.

Guerrero fue secretario de Presidencia durante el gobierno de José Mujica y actualmente se desempeña como abogado.