Álvaro Delgado sobre plebiscito sistema previsional: "Esta propuesta es inconveniente y peligrosa para el Uruguay"

"Nosotros vamos a trabajar incansablemente para que esta irresponsabilidad, esta locura, esta propuesta que es inconveniente y peligrosa para el Uruguay económico, para el Uruguay previsional, para el futuro de los trabajadores de hoy y de los futuros trabajadores no prospere. Nosotros vamos a insistir en que no se puede aprobar, que la gente no apruebe el plebiscito contra el sistema de seguridad social".