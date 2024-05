Álvaro Delgado a Fernando Pereira: "Algunos intentan ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio"

“Decididamente no. Él (Iturralde) no actúa en nombre del Partido Nacional. El Partido Nacional no le pidió que hiciera ninguna gestión. Cuando alguien habla en nombre de un partido es porque el partido lo mandata. Después son acciones privadas que no involucran al partido, por eso tomó la decisión de renunciar, porque era privado y no involucraba al partido, de las cuales yo me enteré ayer cuando se hicieron públicas, como muchos de los uruguayos”, dijo Delgado en conferencia de prensa.

AL PARLAMENTO

Delgado expresó “preocupación” por la filtración de conversaciones “privadas” que están en un expediente judicial, y que son publicadas “30 días antes de una elección”.

En ese sentido destacó que la Fiscalía General dispuso una investigación interna y que la bancada de senadores del Partido Nacional llevará al ministro de Educación Pablo Da Silveira al Parlamento, para debatir “la situación de la Fiscalía”.

“Me preocupa, y lo va a discutir el Senado, no yo, cómo aparecen de golpe cosas privadas que son o no son relevantes, porque a veces hay cosas relevantes, hay cosas que no, que aparecen de golpe en carpetas reservadas 30 días antes de una elección, pero eso lo va a resolver la Fiscalía con una investigación administrativa y el Senado con una discusión que se va a dar. Pero no me voy a meter en eso porque soy muy respetuoso de la Fiscalía y de la Justicia y quiero ser muy cauto”, comentó Delgado.

Luego insistió en que “no hay acciones institucionales” del Partido Nacional, en referencia a la presión sobre el ex Fiscal de Corte Juan Gómez, de la que habla Iturralde en el mensaje a Penadés.

“Acá no hubo una decisión institucional ni del Partido ni del Directorio. Hubo una acción personal de Pablo Iturralde”, dijo Delgado, y apuntó a los gobiernos del Frente Amplio.

FRENTE AMPLIO

Delgado marcó diferencias con el Frente Amplio y criticó a su presidente, Fernando Pereira: "Yo tengo una diferencia importante con Fernando Pereira que se ha convertido en un opinólogo del Partido Nacional. Algunos intentan ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".

Y agregó: "Nadie está exento de errores, ni personas, ni partidos ni gobiernos. Sería muy soberbio si dijéramos otra cosa. Pero el tema no son las cosas que se generan si no cómo se resuelven y la verdad que hasta ahora, en 15 años de gobierno del Frente Amplio, con mayoría propia, lo que había es una decisión de abroquelamiento. Ante denuncias, ante errores y ante horrores y eventualmente ante irregularidades y ante delitos, bueno, solo renunciaban cuando se lo pedía la justicia".

"Son dos actitudes diferentes ante problemas bien diferentes, pero a mi me generó agrado la decisión de Pablo Iturralde, alivio, pero se generó a partir de él, de su sensibilidad. El Frente Amplio tiene que mirar un poquito para adentro, para atrás, en 15 años tengo una carpeta grande de ejemplos de situaciones que con errores, horrores y presunción de delito que se atornillaban a los cargos y que el Frente Amplio los justificaba siempre hasta que la Justicia pedía su formalización. Ahí no tenía más remedio. Son actitudes diferentes y eso también nos diferencia con el Frente Amplio", dijo Delgado.

“A diferencia de los anteriores gobiernos. Antes, le puedo recordar, pero como soy cuidadoso con las personas no voy a nombrar, pero cuando había presidentes del Banco República que institucionalmente avalaban algunas cosas absolutamente irregulares y que le pedían la renuncia y no renunciaba y tuvieron que renunciar cuando los procesó la justicia, o ministros de economía, ahí sí eran acciones institucionales, o el vicepresidentes de la República, esas eran acciones institucionales, no personales. Es un caso muy diferente a este”, dijo el precandidato nacionalista.

LA LLAMADA A ITURRALDE

Delgado contó que el jueves de mañana habló por teléfono con Iturralde tras la publicación de los chats con Penadés.

“Quiero ser bien clarito en esto. Ayer de mañana me comuniqué varias veces con Pablo Iturralde, en la mañana, antes de la conferencia de prensa que tenía en Minas. Y Pablo Iturralde, un amigo de todos nosotros, un gran blanco y una gran persona, asumió que se había equivocado en una charla privada en chats con determinados interlocutores, que se filtra nadie sabe cómo, pero se filtran, y una vez que aparecen en la prensa obviamente generan esa situación de difusión y en algunos casos de situación notoria que nos hace actuar”, dijo Delgado.

El precandidato insistió en valorar la renuncia de Iturralde, “para no involucrar al Partido Nacional en un tema personal”.

“Eso fue lo que valoré, eso fue lo que valoré. Critiqué el hecho, porque no estoy de acuerdo, obviamente no lo comparto. No involucran al Partido, es un tema personal, y él mismo lo hizo para dejarlo en claro, pero valoré el hecho de haber renunciado”, concluyó.