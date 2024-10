Álvaro Delgado a Fenapes: "es un paro político con apoyo del PIT-CNT a 12 días de las elecciones para militar por el Frente Amplio"

“Hay un paro en la educación, impulsado por un sindicato, avalado y apoyado por todo el PIT-CNT. Un paro que además, por primera vez, que yo recuerde, no tiene una reivindicación ni salarial ni educativa. Es un paro, como dicen ellos, político, a 12 días de las elecciones”, dijo Delgado, y agregó: “Les quiero decir clarito, sobre todo para los que tienen dudas, si alguna duda tenían de que los gremios no pueden gobernar la educación, acá la tienen. Porque este paro lo único que hace es ser funcional al Frente Amplio . Un paro político con apoyo del PIT-CNT a 12 días de las elecciones para salir a militar por el Frente Amplio”.

“Y lo más triste, no es solamente que el PIT-CNT se enarbole militando por un partido político, que ya de por sí es triste y es lamentable, si no que lo peor de todo es que dejan de rehenes a los gurises dos días sin clase, y a las madres y a los padres, que no tienen dónde dejar a los gurises o tienen que faltar al laburo o tienen que buscar dónde dejarlos porque quedan de rehenes de caprichos ideológicos. Esa es la verdad”, apuntó durante un acto de campaña en Mercedes, Soriano.