Álvaro Delgado: "Estimado Yamandú Orsi, a un mes de las elecciones seguimos esperando el programa de gobierno del Frente Amplio"

“Te he propuesto debatir y presentar propuestas más de una vez. Te has negado. El FA decidió no debatir, ni participar en los eventos de actores de la sociedad para que los candidatos expongan sus ideas sobre temas clave para el país”, escribió el candidato del Partido Nacional.

Delgado enumera luego algunas de sus principales propuestas de campaña y agrega: “Durante cuatro años el FA se opuso sistemáticamente a todo lo que hizo nuestro gobierno. Siendo tan implacables para la crítica, esperábamos un programa que diera respuestas a todas esas críticas realizadas”.

“No parece honesto, a un mes de las elecciones, que un partido importante como el FA, pretenda ganarlas sin tener acordado un programa de gobierno”, finaliza Delgado.

A un mes de las elecciones, seguimos esperando el Programa de Gobierno del @Frente_Amplio.

Abro hilo. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) September 22, 2024

La respuesta a Delgado la publicó, también en X, el senador y jefe de campaña de Orsi, Alejandro Sánchez: