Álvaro Delgado: "En esto hay que ser muy firme, lo que está mal está mal, es una irregularidad que no comparto"

Consultado sobre si se sentía defraudado, respondió: “Sensaciones raras porque es una situación que no es nueva, es una denuncia vieja que tiene varios orígenes, la denuncia penal también tiene varios orígenes, sé que hay ediles que denunciaron, sé que el intendente también denunció después de haber hecho lo que tenía que hacer, que es la investigación administrativa, y se llega a esta conclusión que, bueno, es lo que determinó la Justicia. A uno puede gustarle o no gustarle pero la decisión de la Justicia hay que acatarla”.

Acerca de lo que siente por estas horas Delgado, comentó: “Contento no, hay un sentimiento de mucha frustración, sobre todo porque hay una situación irregularidad que a raíz de la propia denuncia, entre otros, del intendente, tuvo ribetes penales, con consecuencias penales y el Partido actuó como tiene que actuar, habilitando y procesando la renuncia al Partido Nacional, que no es poca cosa, de la diputada electa por el lema, de otro funcionario municipal y reitero, la Comisión de Ética (del partido) se pronunciará a raíz del intendente Caram, que es en este caso también, quien había hecho la denuncia”.

Consultado si esta situación afectará su campaña y su candidatura, Delgado respondió: “Si no hubiéramos hecho nada seguro que sí. Obviamente el Partido Nacional no es responsable directo de la administración (en la Intendencia de Artigas), obviamente de esta situación yo me enteré cuando salió en la prensa y algunas de las consecuencias de esto me fui enterando en la prensa y de la charla que en el día de ayer tuvimos con los involucrados junto con la presidenta del Directorio. Yo me enteré cuando salió en la prensa lo de la denuncia de las hora extras, me enteré, porque hablé en su momento con el intendente Caram de la investigación administrativa, después me enteré por el intendente Caram que hizo una denuncia penal y me enteré en el día de ayer que había decisión fiscal”.

“En esto ha y que ser muy firme, lo que está mal está mal, independientemente del partido que corresponda, uno no puede tener dos cristales para mirar estas cosas. Empecé diciendo que tengo un sentimiento personal muy triste, amargo, es una situación que no me pone contento, es una irregularidad que no comparto y obviamente las consecuencias, una vez que la Justicia habló, son las que el Partido determina”, aseguró.