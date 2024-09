Álvaro Delgado: "El Frente Amplio ayer tomó una decisión peligrosa e irresponsable, que es relativizar el efecto del plebiscito"

“Ayer fue un día donde se empezó a aclarar el panorama sobre la posición del Frente Amplio”, dijo Delgado este martes en rueda de prensa en Salto, y agregó: “Ayer quedé muy preocupado, como uruguayo muy preocupado por el futuro y por el presente. Que el Frente Amplio, su candidato a presidente y su postulado ministro de Economía no sean tajantes vinculado al colapso que genera este plebiscito de la seguridad social, que genera un colapso económico, que confisca la plata de los uruguayos, que deroga las AFAP con efecto retroactivo 29 años para atrás, que genera estabilidad económica, que no vamos a poder pagar jubilaciones, la verdad que me genera mucha preocupación”.

“Mucha más preocupación me genera cuando lo relativizan y dicen, bueno, si sale no es el fin del mundo. No señores. Es el fin de muchas cosas que nosotros creemos como prioritarias. Si queremos invertir en pobreza para que haya menos pobreza en Uruguay, si queremos invertir en pobreza infantil para que haya menos pobreza infantil en Uruguay, si queremos seguir invirtiendo en asentamientos para que la gente viva mejor, si queremos invertir en educación para que los chicos no deserten del sistema educativo, si queremos tener un Uruguay con mayor sensibilidad vinculada a la discapacidad y tenemos que invertir en ello. Si queremos invertir en esa credibilidad internacional que Uruguay tiene, en esa seguridad jurídica, bueno, es el fin del mundo para todos esos sectores”, apuntó Delgado al ser consultado por la prensa.

“Quiero decir muy claro, con mucha tranquilidad pero muy claro, el Frente Amplio ayer tomó una decisión peligrosa e irresponsable, que es relativizar el efecto del plebiscito de la seguridad social. Seguramente por problemas internos, no importa. Acá no importa perder un voto. Nuestra responsabilidad como candidatos a presidente es decirle a la gente, como partidos políticos, qué es lo mejor para el Uruguay del futuro y esto genera un colapso económico, un colapso en las jubilaciones, desfonda al Uruguay económico, perdemos el grado inversor, no vamos a poder pagar jubilaciones, va a haber que subir los impuestos y no vamos a hacer las políticas sociales que hay que hacer”, agregó el candidato y ex secretario de Presidencia de Lacalle Pou.

“Es más, en estos días hay algunos datos de que algunos inversores que decidieron retirar capitales de Uruguay. Creo que la responsabilidad, entre otras cosas, es de la actitud que ha tenido el Frente Amplio, que ayer tuvo Orsi, que ayer tuvo Oddone, de no ser tajantes y además de no hacer campaña. Porque si estuvieran todos comprometidos en la misma línea de decir: esto es peligroso, irresponsable e inconveniente para el futuro de los uruguayos, seguramente le estamos dando tranquilidad a los mercados, porque además el plebiscito no va a salir. Pero nos tenemos que jugar, no solo decirle en voz bajita para no quedar mal con algunos sectores del Frente Amplio, si no decirlo en voz alta y clara, y además hacer campaña y explicarle a la gente por qué esto es un plebiscito ideológico, que no se animaron a hacer antes y lo hacen ahora porque hay un Frente Amplio sin liderazgo y que además genera un colapso en Uruguay”, finalizó.