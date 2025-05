Álvaro Delgado sobre el discurso del PIT-CNT: "No hubo ni reclamos ni propuestas al gobierno"

"Hay más empleo y no lo dijeron, más de 100.000 puestos de trabajo más; hay más salario real que el 2019 y no lo dijeron; recuperación de salario y no lo dijeron; hay menos informalismo; hay más inversión; hay menos inflación, que tiene que ver con el poder adquisitivo. Son de las partes que a veces cuando no decís toda la verdad, no digo que mientan, pero digo que no es absolutamente fidedigno un discurso de estas características", aseguró.

Según Delgado, "no hubo ni reclamos al gobierno ni propuestas al gobierno". El nacionalista coincidió en la preocupación por la pobreza infantil y reiteró sobre el discurso que tuvo "independencia de clase, pero no independencia política".