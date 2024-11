Álvaro Delgado dijo que el FA tiene que "cambiar el chip" y pasar a la lógica de la "colaboración"

"A diferencia del Frente, nosotros no necesitamos prometer que vamos a cumplir, nosotros ya cumplimos, somos creíbles porque cumplimos con lo que prometimos. Nosotros no vamos a dejar que si no hay voluntad de acuerdo el Uruguay se tranque", expresó en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por la candidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll, el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, Andrés Ojeda y Pablo Mieres.