Álvaro Delgado definió su rol de oposición: "No vamos a permitir que la ideología nos quite derechos y libertades"

“Quiero que sepan que nosotros, para todo aquello que sea en beneficio de nuestra gente, como lo dijimos antes y somos coherentes porque un resultado no cambia los principios, vamos a seguir diciendo que cambiamos el chip de la confrontación por el de la colaboración”, dijo Delgado, y agregó: “Ahora bien, no a cualquier costo, vamos a ser defensores permanentes de nuestros principios, de nuestros valores y vamos a oponernos firmemente a todo aquello que sepamos que al Uruguay no le hace bien y a los uruguayos no les sirve”.

“Y algo más, vamos a ser defensores, firmes defensores de las libertades y los derechos que este gobierno nos otorgó. Y voy a decir algo más, no vamos a permitir que aquellas leyes que impulsó este gobierno y fueron ratificadas por la voluntad popular, intenten derogarlas por una vía lateral, las vamos a defender. No vamos a permitir que la ideología nos quite derechos y libertades, no lo vamos a permitir. Ese es el rol que la gente nos dio”, dijo Delgado.

“Seremos una oposición diferente a la que hizo el FA. Una oposición más leal, no al gobierno, a los uruguayos, porque esa es la esencia del Partido Nacional”, finalizó.