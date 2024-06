Álvaro Delgado sobre chats: "Me genera mucha suspicacia que aparezcan a 24 días de una elección"

“El presidente fue muy contundente, muy serio y muy claro. El tema hace un año que está en la Justicia. No deja de sorprenderme las filtraciones todos los días, de algo que tendría que ser garantía, como son las carpetas fiscales, que aparezcan partes de chat, que no se saben si son ciertos, si no son ciertos, si están editados, si no están editados, la verdad me sorprende, me genera mucha suspicacia que aparezcan a 24 días de una elección. Creo que hay un juego de operación política, no tengo pruebas así que no tengo a quién imputárselo, pero la verdad me tiene un poco hastiado, esta comedia política electoral de los chat”, dijo Delgado en rueda de prensa este viernes al mediodía.