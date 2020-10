“Hay temas vinculados al IVA y posibles estímulos" al turismo interno, adelantó. El ministro de Turismo será el encargado de anunciar “una batería de medidas” para el sector.

Delgado reconoció el impacto que tuvo en el sector turístico la pandemia por el coronavirus Covid-19 , y el que tendrá por la decisión de mantener las fronteras cerradas al turista extranjero durante la temporada de verano.

En este sentido, y consultado sobre la llegada de extranjeros o uruguayos desde el exterior que no cumplen con la cuarentena exigida ni el segundo test de Covid-19 a los siete días, Delgado anunció que las Fiscalías se sumarán a los comité de emergencia de cada departamento para atender de forma directa casos de desacato.

“Nos preocupa que se pierda la percepción de riesgo” dijo Delgado. “Acá no hay nada ganado, es una pelea de todos los días” y agregó que "la salud de los uruguayos está por encima de todos los temas".

"No cumplir la cuarentena no es una viveza, es un acto que pone en riesgo a una cantidad de gente que vive en un país que tiene la pandemia controlada", advirtió y aseguró que “a esas personas se les va a caer con todo el peso de la ley”.

Sobre la posibilidad de ir a Argentina de compras, Delgado manifestó que “no lo hubiera hecho, si fuera el gobierno argentino", y agregó: "yo no iría a hacer compras a Buenos Aires. Los que vayan deben hacer cuarentena y otro hisopado al regresar. Yo no iría, no lo haría".