El presidente de la República Yamandú Orsi recibió en casa de gobierno a una delegación conformada por autoridades internacionales de la B'nai B'rith.
Autoridades internacionales de B'nai B'rith se reunieron con Orsi por "temas que nos conciernen a todos"
"Fue una conversación sobre temas que nos conciernen a todos y que preocupan, y que al presidente y al gobierno también", dijo Eduardo Kohn, director de B'nai B'rith Latinoamérica.
"Estamos con una delegación de 15 dirigentes de B'nai B'rith mundial, de Uruguay, de Argentina, de Estados Unidos, de México, de Luxemburgo representando a toda Europa y de Australia. Es una delegación que está recorriendo Argentina, Uruguay y Chile, para ver a las B'nai B'rith locales, a las comunidades judías y conversar sobre la situación global mundial que nos afecta a todos, que es el crecimiento del antisemitismo", explicó Eduardo Kohn, director de B'nai B'rith Latinoamérica.
Además de conversar con Yamandú Orsi, las autoridades de la organización se reunieron con los expresidentes, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou.
"La idea es fiscalizar, pero siempre iniciando desde la información", dijo Bergara sobre uso de contenedores
"Fue una conversación sobre temas que nos conciernen a todos y que preocupan, y que al presidente y al gobierno también. El antisemitismo es un tema que es parte del racismo, de la violencia y la discriminación, así que nos preocupa a todos y nos preocupa combatirlo. Nos preocupa combatir el terrorismo, que viene justamente con este tipo de acciones violentas", indicó.
"Por supuesto nos preocupan todas las guerras, y en este momento, aunque aparentemente estamos ante una posibilidad, no sé si de paz, pero probablemente de una tregua, es una alegría por un lado y una tristeza por todo lo que se ha perdido. Así que hay mucho para conversar porque la B'nai B'rith tiene su estatus de ONG en Naciones Unidas desde que se creó Naciones Unidas en todas las agencias, por lo tanto, para nosotros lo internacional es lo fundamental y el tema de los derechos humanos también", añadió.