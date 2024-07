Alonso mantiene sesión permanente con compañeros de AUF en el hotel Charlotte Marriot SouthPark

“Hasta ahora lo que hemos tenido fue el diálogo interno, saber que hubo una reacción natural, instintiva de padre, de esposo, de hermano, de hijo que al ver a su familia en un momento muy complicado, y que no permitían, en el primer momento, la información que tenemos es que no permitían la evacuación hacia la cancha, que es lo que el protocolo indica para los que están rodeados, se trancó el acceso a la cancha y en ese momento quedó muy encerrada la gente que además estaba rodeada de una cantidad impresionante de hinchas colombianos y que algunos, como bien dijo Josema, algunos tuvieron actitudes agresivas con ellos y se dieron después esas escaramuzas que tuvieron algunas personas que tuvieron que salir a cortar, me refiero a gente que estaba cercana a los jugadores”, dijo Alonso en rueda de prensa tras el partido este miércoles.