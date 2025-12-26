El periodista de Subrayado Aureliano “Nano” Folle se jubiló este viernes, luego de 23 años de trabajo en Canal 10. Sus compañeros lo homenajearon y repasaron su recorrido profesional. Destacaron su manera de hacer periodismo en la calle, el contacto directo con la gente y un estilo personal único.
"Alma indomable", "periodista de raza" y "resiliente": Nano Folle se jubila y recibe el reconocimiento de sus compañeros
Aureliano “Nano” Folle culmina una extensa trayectoria en Canal 10. Colegas, técnicos y conductores destacaron su forma de hacer periodismo y de contar historias.
El director de Subrayado, Nelson Fernández, definió a Folle como “un periodista de raza, de los que surgieron en redacciones donde la banda sonora eran las viejas máquinas de escribir”. Recordó su pasaje por la radio y la televisión, pero remarcó que “disfrutó especialmente de estar en la calle con la gente”. Además destacó su última etapa en Subrayado Tarde. “La gente y Subrayado te van a extrañar mucho, pero te merecés vivir y disfrutar una nueva fase. Gracias por todo, por tanto, y a disfrutar lo que viene, porque siempre lo mejor está por venir”, expresó.
El camarógrafo y realizador Leandro Pacheco recordó coberturas junto a Folle y lo definió como “un alma indomable, un tipo impredecible”. Contó una experiencia durante el terremoto de Haití, cuando juntos intentaron subir a un vuelo improvisado en un aeropuerto, quedándose varias horas hasta que fueron retirados por militares estadounidenses. “Con Nano nunca sabías cómo terminaba el día”, contó.
Nano Folle se jubiló: "Quiero agradecer a toda la gente, aprendí mucho"
La exconductora de Subrayado Central, Blanca Rodríguez, destacó: “Tenía una forma muy directa de mirar la realidad, propia del cronista policial, pero al mismo tiempo una enorme sensibilidad para comprender las conductas humanas”. “Aprendí mucho contigo y me quedo con los mejores momentos compartidos”.
Álvaro García, técnico en el canal, dijo que trabajar con Folle en los móviles “siempre era divertido”. “Le pasó de todo y siempre siguió para adelante. Eso lo transmite y hace que uno aprenda”, expresó.
La productora Luciana Isnardi valoró su manera de contar historias y su humor: “Ibas a buscar una nota con Nano y volvías con la historia y un montón de anécdotas. Tiene una forma muy particular de ver la vida”.
Por su parte, el conductor y coordinador José Irazábal lo describió como “casi un ser místico”. Agregó: “Siempre aporta una mirada en la oficina que deja a todo el mundo discutiendo porque sale con un análisis totalmente por fuera de lo que se venía hablando. Es un tipo muy divertido, con mucho talento y espiritualidad. Deseo que siga siendo como es él, no es un tipo al que yo crea que haya que darle consejos. Él lleva su libertad y su forma de hacer las cosas como bandera. Lo vamos a extrañar muchísimo”.
