"Alma indomable", "periodista de raza" y "resiliente": Nano Folle se jubila y recibe el reconocimiento de sus compañeros

El periodista de Subrayado Aureliano “Nano” Folle se jubiló este viernes, luego de 23 años de trabajo en Canal 10 . Sus compañeros lo homenajearon y repasaron su recorrido profesional. Destacaron su manera de hacer periodismo en la calle, el contacto directo con la gente y un estilo personal único.

El director de Subrayado, Nelson Fernández, definió a Folle como “un periodista de raza, de los que surgieron en redacciones donde la banda sonora eran las viejas máquinas de escribir”. Recordó su pasaje por la radio y la televisión, pero remarcó que “disfrutó especialmente de estar en la calle con la gente”. Además destacó su última etapa en Subrayado Tarde. “La gente y Subrayado te van a extrañar mucho, pero te merecés vivir y disfrutar una nueva fase. Gracias por todo, por tanto, y a disfrutar lo que viene, porque siempre lo mejor está por venir”, expresó.

El camarógrafo y realizador Leandro Pacheco recordó coberturas junto a Folle y lo definió como “un alma indomable, un tipo impredecible”. Contó una experiencia durante el terremoto de Haití, cuando juntos intentaron subir a un vuelo improvisado en un aeropuerto, quedándose varias horas hasta que fueron retirados por militares estadounidenses. “Con Nano nunca sabías cómo terminaba el día”, contó.

La exconductora de Subrayado Central, Blanca Rodríguez, destacó: “Tenía una forma muy directa de mirar la realidad, propia del cronista policial, pero al mismo tiempo una enorme sensibilidad para comprender las conductas humanas”. “Aprendí mucho contigo y me quedo con los mejores momentos compartidos”.

Álvaro García, técnico en el canal, dijo que trabajar con Folle en los móviles “siempre era divertido”. “Le pasó de todo y siempre siguió para adelante. Eso lo transmite y hace que uno aprenda”, expresó.

La productora Luciana Isnardi valoró su manera de contar historias y su humor: “Ibas a buscar una nota con Nano y volvías con la historia y un montón de anécdotas. Tiene una forma muy particular de ver la vida”.

Por su parte, el conductor y coordinador José Irazábal lo describió como “casi un ser místico”. Agregó: “Siempre aporta una mirada en la oficina que deja a todo el mundo discutiendo porque sale con un análisis totalmente por fuera de lo que se venía hablando. Es un tipo muy divertido, con mucho talento y espiritualidad. Deseo que siga siendo como es él, no es un tipo al que yo crea que haya que darle consejos. Él lleva su libertad y su forma de hacer las cosas como bandera. Lo vamos a extrañar muchísimo”.