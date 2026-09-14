RECIBÍ EL NEWSLETTER
    POR CASI 2,5 MILLONES DE PESOS

    Allanaron un taller e incautaron motos y autos que ingresaban de contrabando desde Brasil y se vendían en Melo

    En el local encontraron dos motos, cuatro vehículos y una camioneta. Además, cuatro chasis de vehículos brasileños, un motor de auto, un farol y un caño de escape original de moto.

    moto-contabando-melo
    auto-contrabando-melo
    auto-taller-contrabando-melo-1

    Un allanamiento realizado por Aduanas y la Policía de Cerro Largo permitió la incautación de autos y motos brasileñas por casi 2,5 millones de pesos. Los vehículos eran adquiridos por un taller e ingresados de contrabando, los reparaban y vendían en Uruguay.

    Los efectivos realizaron el procedimiento en un local de la ciudad de Melo, donde se incautaron una moto Honda CB650R de 2021, una moto Kawasaki Z900 de 2018, un auto Chevrolet Vectra Sedán de 2008, un JAC J3 de 2014, una camioneta Subaru Forester de 2007, un Chevrolet Kadett de 1992, un Chevrolet Corsa Clasic de 2004, cuatro chasis de vehículos brasileños, un motor de auto Renault, un farol de Wolkswagen Tiguan de 2018 y un caño de escape original completo de moto Honda CB650, detalló Aduanas.

    El personal estimó lo incautado en 2.441.000 pesos. El dueño del talle fue detenido y condenado por un delito continuado de receptación a 12 meses de libertad a prueba.

    Lo más visto

    video
    videos

    Así fue como siete delincuentes armados asaltaron a trabajadores y clientes en una whiskería en Manga
    un herido

    Persecución policial en La Unión termina con un hombre de 28 años herido de bala en el cuello
    SE LLEVARON PERTENENCIAS

    Siete delincuentes rapiñaron local nocturno en Manga; amenazaron con armas de fuego, dispararon y agredieron a tres personas
    LAS HERAS Y AVENIDA ITALIA

    Incendio en zona del Hospital de Clínicas generó importante concentración de humo y obligó a desviar el tránsito
    INVESTIGAN LAS CAUSAS

    Encontraron muerto en la cárcel al hombre imputado por matar a su pareja de una puñalada, en Rocha

    Te puede interesar

    Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito
    A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

    Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito
    Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Escena del ataque en Melilla.
    tiene 40 años

    Se entregó el hombre buscado por el intento de femicidio de su pareja en Melilla
    Sindicato portuario rechaza servicios mínimos fijados por el gobierno y solicitó asesoramiento a abogados del PIT-CNT
    "limita el derecho sindical"

    Sindicato portuario rechaza "servicios mínimos" fijados por el gobierno y solicitó asesoramiento a abogados del PIT-CNT

    Dejá tu comentario