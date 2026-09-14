Allanaron un taller e incautaron motos y autos que ingresaban de contrabando desde Brasil y se vendían en Melo

Un allanamiento realizado por Aduanas y la Policía de Cerro Largo permitió la incautación de autos y motos brasileñas por casi 2,5 millones de pesos. Los vehículos eran adquiridos por un taller e ingresados de contrabando, los reparaban y vendían en Uruguay.

Los efectivos realizaron el procedimiento en un local de la ciudad de Melo, donde se incautaron una moto Honda CB650R de 2021, una moto Kawasaki Z900 de 2018, un auto Chevrolet Vectra Sedán de 2008, un JAC J3 de 2014, una camioneta Subaru Forester de 2007, un Chevrolet Kadett de 1992, un Chevrolet Corsa Clasic de 2004, cuatro chasis de vehículos brasileños, un motor de auto Renault, un farol de Wolkswagen Tiguan de 2018 y un caño de escape original completo de moto Honda CB650, detalló Aduanas.