POLICÍA FEDERAL DE BRASIL

Allanaron domicilios de dos importantes diputados afines a Bolsonaro e incautaron más de USD 70 mil

En total se ejecutaron siete órdenes de registro y decomiso en viviendas ubicadas en Brasilia y en el estado de Río de Janeiro.

La Policía Federal de Brasil realizó este viernes allanamientos en los domicilios de dos diputados del Partido Liberal, formación ligada al expresidente Jair Bolsonaro.

Los operativos alcanzaron a Sóstenes Cavalcante, jefe del bloque en la Cámara de Diputados, y a Carlos Jordy, ambos investigados por presunto desvío y ocultamiento de fondos públicos.

La acción fue autorizada por el juez de la Corte Suprema Flávio Dino y forma parte de una causa por corrupción iniciada en diciembre de 2024.

Según la Policía Federal, existiría una coordinación entre dirigentes políticos, funcionarios de confianza y particulares para malversar recursos públicos, lavar dinero y conformar una organización criminal.

En total se ejecutaron siete órdenes de registro y decomiso en viviendas ubicadas en Brasilia y en el estado de Río de Janeiro. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron cerca de 400 mil reales en efectivo en la casa de Cavalcante.

Carlos Jordy denunció públicamente el operativo y aseguró que se trata de una persecución política.

Afirmó que las acusaciones se basan en supuestos desvíos a través de empresas fantasma y dijo que continuará con su labor legislativa.

Ambos diputados mantienen vínculos directos con Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado.

