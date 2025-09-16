La Policía realizó un allanamiento a primera hora de la tarde de este martes en una vieja casona del centro de Montevideo donde, en la madrugada, un hombre de 28 años fue baleado en el pecho y quedó grave.
Allanaron boca de drogas donde este martes balearon a un hombre y lo dejaron grave
El ataque a tiros ocurrió en la madrugada de este martes en una boca de drogas ubicada en el centro de Montevideo: en Río Negro y Galicia. Hay un detenido y tres investigados.
Fuentes policiales dijeron a Subrayado que esa edificación funciona como boca de venta de drogas. Sin embargo, no se hallaron drogas ni armas; fueron conducidas tres personas a la base policial, donde se los seguirá investigando.
Tras la balacera de la madrugada, efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional I hicieron una vigilancia a partir de las siete de la mañana. Recibieron información sobre que el autor de los disparos podría estar refugiado en un comercio de la zona. Y fueron hasta allí.
En el punto indicado, los policías observaron a un hombre en una terraza. Tiene 39 años y 10 antecedentes penales. Quedó detenido porque los efectivos le incautaron dos piedras de pasta base –una de ellas de un kilo–, un revólver y dinero, dentro de una mochila.
Los investigadores policiales y fiscales buscan establecer quién fue el autor del disparo al hombre que está grave, internado en el Hospital Maciel, en Ciudad Vieja.
