Allanamientos nocturnos: "Yo escuché a Yamandú Orsi tartamudear sobre esto", dijo Andrés Ojeda

“El debate de allanamientos requiere solvencia, requiere estudiar, saber de qué estamos hablando. Yo ayer escuché a Yamandú Orsi tartamudear sobre esto. Lo escuché con atención y no saqué una sola idea”, dijo este lunes Ojeda en rueda de prensa.

“Hoy en Uruguay ya existen los allanamientos nocturnos, solamente están prohibidos para entrar en un hogar, es decir, un lugar donde vive una familia, donde duerme una familia, pero si yo tengo que allanar un depósito en la noche, donde hay personas que de repente duermen pero no es su casa, hoy el Estado lo puede hacer con una orden judicial, como cualquier allanamiento”, destacó.

“Entonces, es bien importante entender de lo que hablamos antes de opinar. Las garantías para un allanamiento no las da ni el día, ni la noche, ni la siesta, ni el desayuno, las da un juez de la República y el día de mañana un fiscal tendrá que argumentar ante un juez cuando pide un allanamiento, por qué lo quiere hacer en la noche y eventualmente el juez deberá autorizarlo en la noche con los argumentos que se dan”, dijo Ojeda, e insistió: “Yo veo que hay mucho talenteo atrás de este tema”.

“Acá nadie dijo nunca que esto era la solución mágica de nada, ahora, nadie puede negar que es una herramienta útil. Y a mi no me gusta amputarme gratuitamente herramientas que pueden ser positivas para determinadas cosas del país. Nosotros tenemos estudiado, trabajado y profundizado el tema, del otro lado yo vi tartamudeo y talenteo. Este es un debate serio para Uruguay, se trata de la seguridad pública, yo estoy para discutir con cualquiera de este tema, pero antes tienen que leer, si no es muy difícil”, concluyó.

Yamandú Orsi dijo en Salto el fin de semana que no se niega a discutir la propuesta de allanamientos nocturnos, pero que se debe plantear en un análisis más global sobre la seguridad pública, y que tiende a creer que el debate actual busca "un rédito electoral".