La policía realizó 20 allanamientos el miércoles en Montevideo, más una requisa en la cárcel de Santiago Vázquez (unidad 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación).
Allanamientos en Montevideo y requisas en la cárcel dejan 8 detenidos; droga, armas y dinero incautado
El operativo con 20 allanamientos lo realizó la dirección antidrogas en Montevideo, más una requisa en la unidad 4 del INR, cárcel de Santiago Vázquez.
El operativo simultáneo lo realizó la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (brigada antidrogas), y personal penitenciario del INR.
Fueron detenidas 8 personas y se incautó droga, armas, dinero y otros elementos utilizados para procesar y vender estupefacientes. Dos de los detenidos estaban requeridos por la Justicia.
Lo incautado:
- 1,2 kg de sustancias estupefacientes varias.
- 216 municiones de distintos calibres.
- 8 armas de fuego.
- 79.562 pesos uruguayos.
- 48 dólares.
- 1 chaleco antibalas.
- 1 vehículo.
