Allanamientos en Montevideo y requisas en la cárcel dejan 8 detenidos; droga, armas y dinero incautado

Operativo antidrogas con allanamientos en Montevideo y requisa en cárcel de Santiago Vázquez. Foto: Ministerio del Interior.

La policía realizó 20 allanamientos el miércoles en Montevideo, más una requisa en la cárcel de Santiago Vázquez (unidad 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación).

El operativo simultáneo lo realizó la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (brigada antidrogas), y personal penitenciario del INR.

Fueron detenidas 8 personas y se incautó droga, armas, dinero y otros elementos utilizados para procesar y vender estupefacientes. Dos de los detenidos estaban requeridos por la Justicia.

Lo incautado: - 1,2 kg de sustancias estupefacientes varias. - 216 municiones de distintos calibres. - 8 armas de fuego. - 79.562 pesos uruguayos. - 48 dólares. - 1 chaleco antibalas. - 1 vehículo.

Temas de la nota allanamientos

Montevideo

Cárcel

droga