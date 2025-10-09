RECIBÍ EL NEWSLETTER
Operativo Estratagema

Allanamientos en Montevideo y requisas en la cárcel dejan 8 detenidos; droga, armas y dinero incautado

El operativo con 20 allanamientos lo realizó la dirección antidrogas en Montevideo, más una requisa en la unidad 4 del INR, cárcel de Santiago Vázquez.

Operativo antidrogas con allanamientos en Montevideo y requisa en cárcel de Santiago Vázquez. Foto: Ministerio del Interior.

La policía realizó 20 allanamientos el miércoles en Montevideo, más una requisa en la cárcel de Santiago Vázquez (unidad 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación).

El operativo simultáneo lo realizó la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (brigada antidrogas), y personal penitenciario del INR.

Fueron detenidas 8 personas y se incautó droga, armas, dinero y otros elementos utilizados para procesar y vender estupefacientes. Dos de los detenidos estaban requeridos por la Justicia.

Foto: Armada Nacional
Encontraron una munición "muy vieja" en Maldonado; es la misma zona donde apareció granada de mano hace un mes

Lo incautado:

- 1,2 kg de sustancias estupefacientes varias.

- 216 municiones de distintos calibres.

- 8 armas de fuego.

- 79.562 pesos uruguayos.

- 48 dólares.

- 1 chaleco antibalas.

- 1 vehículo.

