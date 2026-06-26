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En jardines del hipódromo

Allanamientos por homicidio terminaron con dos detenidos y más de 300 envoltorios de droga incautados

Los tres allanamientos fueron realizados en el barrio Jardines del Hipódromo. Por el asesinato fue detenido un sospechoso con 13 antecedentes penales.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

A las dos de la madrugada del 17 de abril un hombre fue asesinado a tiros por ocupantes de una moto en Celiar y 12 de Octubre, en Flor de Maroñas. El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos identificó a los presuntos atacantes y, este jueves, hizo tres allanamientos en Jardines del Hipódromo.

Durante los procedimientos, los policías detuvieron a un hombre de 41 años que tiene 13 antecedentes penales, entre ellos, por tentativa de homicidio, rapiñas y hurtos. Para los investigadores, es uno de los responsables de haber matado a la víctima del 17 de abril, supo Subrayado.

En otro allanamiento, a pocas cuadras, los policías encontraron a un joven de 25 años que también quedó detenido porque estaba en una boca de venta de drogas con, al menos, 330 envoltorios de droga que fueron incautados. También había cartuchos de distintos calibres y casquillos.

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