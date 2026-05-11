Copamiento en una casa cerca de Minas: cuatro encapuchados retuvieron a una familia durante dos horas

La Policía de Lavalleja investiga un copamiento ocurrido sobre las 21:30 de este domingo en una vivienda de Camino Higuerita, en la zona de la Escuela 21 y cerca de la ciudad de Minas.

Según la denuncia, cuatro hombres encapuchados y armados ingresaron a la casa, donde redujeron a una pareja y a sus dos hijos adolescentes.

Los delincuentes permanecieron en la vivienda durante unas dos horas y luego escaparon en una camioneta Ford Ecosport de la familia. Además, robaron $15 mil y una computadora portátil, informó la Policía.

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Policías concurrieron al lugar tras tomar conocimiento de lo ocurrido y Policía Científica trabajó en la escena.

La investigación está en curso y quedó a cargo de los investigadores policiales y de la fiscal de 2.° turno, Marlene Canosa.