Allanamiento en Punta de Rieles por un doble homicidio termina con arma, municiones y cargadores incautados

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos hizo este jueves de mañana un allanamiento por la investigación de un doble homicidio cometido el 8 de junio pasado en el barrio Manga .

El procedimiento fue realizado en una zona de pasajes del barrio Punta de Rieles. Los policías incautaron una pistola Glock, treinta municiones aproximadamente y dos cargadores —uno común, de Glock para nueve municiones, y uno extendido con capacidad para 29 cartuchos—.

Por la tenencia del arma, fue detenido en flagrancia un hombre de 37 años que tiene siete antecedentes penales, el último de enero de este año, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Seguí leyendo Doble homicidio en el barrio Lavalleja Sur: dos hermanos de 35 y 28 años fueron atacados a tiros

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamiento en Punta de Rieles este jueves.

En la noche de ese 8 de junio, un joven de 25 años y su padrastro de 57 fueron atacados a balazos mientras circulaban en un Renault 12 rojo en Camino Paso de la Española y Eladio Tardáguila.

Cuando la Policía llegó al lugar, sobre las 20:30, encontró el vehículo con numerosos impactos de bala en el parabrisas y las puertas. Uno de los hombres estaba muerto dentro del auto, en el asiento del conductor, mientras que el otro fue hallado sin vida al costado del vehículo, junto a la puerta del acompañante que permanecía abierta.

De acuerdo con la información recabada en la investigación, uno de los ocupantes intentó escapar tras el ataque, pero cayó herido junto al auto. Ambos tenían antecedentes.

En la escena fueron hallados unos 30 casquillos de bala, además de otros elementos de interés para la investigación.