Un doble homicidio se registró en la noche de este lunes en el barrio Manga.
Doble homicidio: atacantes interceptaron a las víctimas que iban en un auto y les dispararon
Tras disparar, se dieron a la fuga en el vehículo al que llegaron a la escena del crimen. Ocurrió en Manga.
Las víctimas circulaban en un auto por Eladio Tardáguila y camino Paso de la Española, cuando fueron interceptadas por otro vehículo desde el que acribillaron a balazos.
Las dos personas que iban en el auto atacado fallecieron. Una intentó huir y quedó caída al lado del vehículo.
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