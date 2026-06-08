Doble homicidio: atacantes interceptaron a las víctimas que iban en un auto y les dispararon

Un doble homicidio se registró en la noche de este lunes en el barrio Manga.

Las víctimas circulaban en un auto por Eladio Tardáguila y camino Paso de la Española, cuando fueron interceptadas por otro vehículo desde el que acribillaron a balazos.

Las dos personas que iban en el auto atacado fallecieron. Una intentó huir y quedó caída al lado del vehículo.

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