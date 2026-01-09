RECIBÍ EL NEWSLETTER
Allanamiento en Barrio Sur: detienen al sospechoso de balear a un joven tras llamadas de San Baltasar

El detenido tiene 63 años y seis antecedentes penales. Es sospechoso de haber baleado y dejado grave a un joven de 24 años el martes.

Allanamiento en Barrio Sur este viernes sobre calle Salto.

El martes 6 de enero, tras las llamadas de San Baltasar que se desarrolló en la calle Isla de Flores, un joven de 24 años recibió un disparo en el pecho y fue trasladado en un patrullero a un centro asistencial, donde ingresó grave.

La víctima, que tiene seis antecedentes penales por rapiña y hurto, declaró que al finalizar el desfile se encontró con otro hombre con quien tenía problemas. Según su relato, ambos forcejearon y él logró escapar de la situación.

Al llegar a Salto y Durazno (Barrio Sur) el hombre recibió un disparo de en el pecho. Ese día, la Policía incautó un arma con la numeración limada que quedó en una ventana de una casa en esa dirección.

Foto: Subrayado. Llamadas de Baltasar por Isla de Flores, Barrio Sur.
Un joven fue baleado en Barrio Sur tras las llamadas de San Baltasar por Isla de Flores

El caso quedó a cargo de investigadores de la Zona Operacional I, que este viernes hicieron un allanamiento en una casa ubicada en la calle Salto y detuvieron a un hombre de 63 años, supo Subrayado. De acuerdo al análisis de cámaras de videovigilancia, los policías consideran que fue este hombre quien disparó e hirió a la víctima.

El detenido, que también cuenta con seis antecedentes penales, es familiar del hombre con el que la víctima había tenido el forcejeo inicial. Será puesto a disposición de la Fiscalía y la investigación continúa.

