Alianza Nacional analiza si presenta una lista única o varias hojas al Senado

En la interna, detrás de Larrañaga, el movimiento Por la Patria de Jorge Gandini obtuvo 21.363 votos. El diputado tendrá que acordar con Larrañaga si hay una lista común al Senado o presenta una propia.

Según informó El Observador, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, también aspira al segundo lugar en la lista única e incluso podría darse su pase al sector de Lacalle Pou si no se concreta, algo que el propio candidato no quiere para que no se debilite el sector de Larrañaga.

Gandini dijo a Subrayado que no hay nada resuelto pero que los votos de la interna pesan. “Los votos mandan, la interna ordena”, afirmó el legislador.