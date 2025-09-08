Alfredo Fratti se reunió con la ARU e informó que esta semana se firman acuerdos con República Dominicana

El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti , se reunió en la Expo Prado con la Asociación Rural del Uruguay y destacó el trabajo que se viene desarrollando en el programa Procría.

La reunión fue distendida y se trataron temas como asuntos internacionales, dijo el ministro, e informó que esta semana se firman acuerdos con República Dominicana y, además, habilitaron Croacia para carne vacuna y ovina.

Destacó que se vuelva al diálogo para destrabar la situación láctea y se refirió al derrame de leche en tambos y la posibilidad de llevar la leche a lugares necesarios para su consumo.

“Lo que hay que corregir es que no puede derramarse leche. Y punto. Y ahí hay que encontrar una negociación que podamos garantizar que no vuelva a ocurrir”, dijo.

Sobre el programa Procría, aseguró que desde su cartera se han dado señales como nunca ocurrió al sector agropecuario.

“Cuando vos ves que hay demanda, es cuando estás en lo cierto, eso es lo que a mí me parece. Nosotros pretendíamos llegar a mil productores. Los técnicos me decían que era difícil, llegamos a 1.600”, sostuvo.

Fratti reconoció que el Programa Nacional de Riego estará dentro de la Corporación Nacional para el Desarrollo y a cargo de Tabaré Aguerre, ex ministro de ganadería y mentor en 2017 de la ley en ejercicio.