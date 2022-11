Alfonso Lessa denunció que fue amenazado y perseguido previo a emisión de informe sobre Feldman

Seguí leyendo Ministerio del Interior acepta sentencia sobre "trágico" caso Cor pero no la comparte, dijo Heber

Lessa encontró vinculación con la explosión ocurrida en el barrio Buceo donde falleció Miriam Mazzeo ya que en la casa de Feldman se encontró un croquis para armar una bomba como la que la mató. “Fueron dos casos que ocurrieron el mismo mes y quedaron sin aclarar los dos”. Y agregó: “Analicé todo esto, empecé a cruzar datos y empecé a darme cuenta que claramente había incongruencias, faltaba información o había información que no había sido tomada en cuenta”.

El investigador contó a Subrayado que “verdaderamente, nos dejó un poco shockeados tanto a mi esposa como a mí. Yo no lo podía creer y todavía no lo puedo creer, o sea, es un hecho que me perturbó”. Y agregó: “Es como haber vivido una película de terror”. En la oscuridad vio los focos de un auto que circulaba al altísima velocidad y que, de repente, estacionó a su izquierda. “Lo único que veo son los focos, quedé sorprendido y el auto de inmediato se instala atrás mío”, dijo. Comenzó a conducir a alta velocidad y contó que estuvo a punto de perder el control del auto. Por momentos perdió la referencia si el vehículo continuaba detrás de ellos pero vio que prendía y apagaba la luces “para recordarme que estaba”.

Cuando llegaron a una zona donde había más luz y radares, vio que el auto estaba lejos. Horas más tarde hizo la denuncia y se comunicó con las autoridades del Ministerio del Interior y el ministro, Luis Alberto Heber, le aseguró que “era un caso gravísimo”. “La investigación se paró por una cosa insólita”, indicó, ya que no pudo acceder a los registros de las cámaras.