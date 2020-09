Alfie estimó que "los salarios se van a recuperar y no va haber pérdida al final del período"

Sobre el presupuesto en las diferentes áreas, Alfie dijo "que se habla de recorte" pero expresó que "no hay recorte, hay eliminación de grasa". "No podemos tener contratos sin retornos, no podemos hacer inversión sin medirla y sin que tenga un retorno para la sociedad" y remarcó que "no se puede seguir poniendo dinero arriba de las mismas políticas y cuando las evaluamos tenemos un resultado que no da resultado".

Para Alfie la obligación de los gobernantes es ser "servidores públicos" y para ello lo importante es "generar estabilidad"; esto "se logra con un orden financiero" agregó.

Asimismo, aseguró que la perspectiva es que el salario real baje el próximo año "porque hay un desempleo muy grande". Pero manifestó que el acuerdo que está establecido en la ley de Presupuesto es que los "salarios se van a recuperar y no va haber pérdida salarial al final del período".

Por otra parte, Alfie aseguró que la apuesta del gobierno es que "aumente el empleo" a partir del aumento de la inversión y admitió que también es necesario que "aumenten la cantidad de horas trabajadas".

Consultado sobre el aumento de los sueldos de los presidentes de las oficias públicas, Alfie aseguró que "desde el punto de vista monetario esto no va a traer consecuencias" y aseguró que en muchas de las empresas públicas "hubo muchos excesos".