Alfa y Romina enfrentados en la casa de Gran Hermano: ¿se terminó la amistad? 

La última, dejó a Romina llorando porque Alfa mencionó un tema delicado para la exdiputada: sus hijas.

Romina pasó una noche llena de furia y angustia en la casa de Gran Hermano porque Walter le dijo que no le conviene estar en las galas con las fotos de sus tres hijas ni decir que las extraña.

Lo primero que ocurrió fue que Walter escuchó un grito desde el exterior que según él dijo “olé, olé, olé, olé… Alfa… Romina, dejá de hacerte la boluda con Alfa”, por lo que fue a contarle sobre lo sucedido a la exdiputada, quien se lo tomó para mal.

“Tomátelas”, le dijo Romina a Alfa, que se enojó con su reacción y la mandó al diablo.

Los dos luego debatieron en la habitación, donde Walter le dijo a Romina que cree que hablar de sus hijas “le está jugando en contra”.

“Se ve una posición de víctima diciendo que estás acá y extrañando a las chicas, poniéndote a llorar con la foto”, sostuvo Alfa, por lo que Romina le contestó que “se estaba yendo al carajo”.

“Yo a mis hijas no las utilizo. Si pongo la foto de ellas es para que vean que las tengo siempre presente. No soy ninguna actriz ni una mentirosa”, le dijo la exdiputada al comerciante de autos.

Romina abandonó la habitación, se puso a llorar y le pidió a Walter que no le hable más.

Cuando la oriunda de Moreno se encontraba entre lágrimas en la cocina, Alfa fue a buscarla, pero ella le paró el carro a los gritos. “No me hablés más. Yo no me meto con tu hija ni tu nieta, y jamás hablé mal de vos, jamás te nominé. Todo lo que dije de vos, te lo dije en la cara”, disparó.

Walter aclaró que él quería referirse a que todos los jugadores de Gran Hermano dejaron afectos afuera de la casa, pero Romina le gritó de nuevo. “Yo tengo tres hijas chiquititas y vos no sabés por qué estoy acá, y no te lo voy a decir”, exclamó.

“Te dije lo que gritaron. Si te molesta, no es mi culpa”, sostuvo Alfa por lo bajo cuando Romina volvió a la habitación. El sexagenario la siguió e insistió en hablarle.

“No lo dije para que te calientes. Vos siempre estás hablando de tus hijas y de que sos como un ejemplo. Yo digo que te juega en contra porque más de uno va a decir ‘si quiere ver a las hijas, que salga’”, argumentó Walter.

“Hay un premio que para vos te parece poco, para mí no lo es que me den una casa y todo”, le respondió Romina a Alfa.

“Entonces no seas ridícula. Te está jugando en contra seguir diciendo que estás acá y extrañás porque te van a decir ‘tomátelas’”, enfatizó Walter.

Embed

Además, Camila salvó a Alfa de la placa y desató la bronca de Romina: "Es todo mentira", dijo.

Embed

FUENTE: TELEFÉ