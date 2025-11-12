RECIBÍ EL NEWSLETTER
SOLIDARIDAD

Alexander tiene un melanoma en un ojo y necesita operarse en Brasil: este sábado se realiza festival a beneficio

"Estamos intentando juntar los fondos para poder llevarlo a operar a Brasil, que es muy caro el tratamiento", dijo su mamá a Subrayado. Los interesados en colaborar con Alexander pueden hacerlo a través del colectivo Redpagos 87250 a nombre de Alexander Vázquez.

Alexander tiene un melanoma en el ojo y necesita operarse en Brasil. Este sábado 15 de noviembre a la hora 17:00 se realiza un festival a beneficio en el Club Villa Teresa, ubicado en la avenida Islas Canarias 4978.

Su mamá, Graciela Miranda, explicó a Subrayado que se trata de un tumor ocular que en Uruguay no es muy conocido y no hay tratamiento; hay cuatro o cinco casos cada un millón de habitantes a nivel mundial.

Graciela dijo que Alexander comenzó a tener visión borrosa y fue diagnosticado con estrés. La familia continúo buscando soluciones ya que tenía cada día menos visión. Sentía puntadas en la vista y como una opresión.

Alexander necesita realizarse un tratamiento que se llama braquiterapia, donde se coloca una plaquita detrás del iris que irradia directamente el tumor.

"Estamos intentando juntar los fondos para poder llevarlo a operar a Brasil, que es muy caro el tratamiento". Y añadió: "Nos habían dicho que se podía sacar en un 100%. Eso queda colocado 24, 48 o 72 horas, depende del tamaño que tenga en el momento".

El tumor actualmente mide 5 micras por lo que solo habría que aplicar la braquiterapia por 24 horas. Además, de este tratamiento existe la nucleación, es decir la extirpación del ojo.

Los interesados en colaborar con Alexander pueden hacerlo a través del colectivo Redpagos 87250 a nombre de Alexander Vázquez.

