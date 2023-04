Álex Baena denunció a Fede Valverde ante la Policía luego de que este lo agrediera el sábado

"Muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. Es totalmente falso que yo dijera eso", escribió en Twitter Baena en la madrugada del domingo.

Imágenes de televisión muestran al jugador subiendo al autobús del Villarreal con el pómulo izquierdo hinchado.

El Villarreal emitió después un comunicado en el que informó que su jugador presentó una denuncia ante la policía y que el club le respalda.

"El futbolista del Villarreal CF, Álex Baena, sufrió anoche una agresión mientras se dirigía al autobús del equipo tras el partido disputado ante el Real Madrid CF en el Estadio Santiago Bernabéu. Ante esta situación, el jugador ha decidido interponer la correspondiente denuncia al agresor ante la Policía Nacional", escribió el club amarillo.

"Una vez más, el Villarreal CF muestra su rechazo a cualquier acto de violencia y cree firmemente en la versión de su jugador, al cual apoyará a lo largo de todo este proceso", concluyó.

"Valverde, macarra y cobarde", había escrito antes en Twitter el delegado del Villarreal Xisco Nadal, un mensaje que después borró.

El árbitro Javier Alberola Rojas no incluyó ninguna referencia al incidente en su acta del partido.

Por su parte, Mina Bonino, la esposa de Fede Valverde, se manifestó en sus redes. “Tengo que salir yo a dar explicaciones cuando me dijeron que mi embarazo no podía continuar? Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no, teniendo ya cinco meses de gestación”, escribió Mina.

Y agregó: "El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar. Es lo último que voy a poner, pero para mí es una tortura revivir esto y poner en tela de juicio fechas y noticias. Pero ya era de carácter público que algo sucedía con mi embarazo”.

FUENTE: AFP