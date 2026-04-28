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Comunicado de fiscalía

Alerta por estafas telefónicas en San José: llaman en nombre de Fiscalía y piden dinero

Delincuentes llaman a teléfonos de línea y dicen que un familiar tuvo un accidente para pedir plata por un supuesto abogado. Fiscalía emitió un comunicado.

Foto: FocoUy. Fiscalía.

Foto: FocoUy. Fiscalía.

La Fiscalía alertó que delincuentes están haciendo estafas telefónicas, haciéndose pasar por un representante de la institución para pedir dinero.

Según señala el escrito, desde el viernes, en San José de Mayo, se registran llamadas telefónicas a en los que delincuentes se hacen pasar por funcionarios de Fiscalía. En la comunicación, les dicen a las víctimas que “su hijo tuvo un accidente” y les piden dinero para un abogado.

Fiscalía recordó que no contacta por teléfono a familiares de personas indagadas y, además, nunca pide dinero.

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Ante esta situación, se alerta a la población sobre esta maniobra fraudulenta y se pide no caer en este tipo de engaños.

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