Alerta en el puerto de Montevideo por un pesquero ruso amarrado a un muelle que comenzó a hundirse. Foto: Armada Nacional.

Un pesquero ruso amarrado a un muelle del puerto de Montevideo comenzó a hundirse el martes de noche, cuando realizaba tareas de trasvase de combustible, informó la Armada Nacional.

Se trata del buque de pesca Alpha Cruz, atracado en el muelle 7 del puerto, y tras comenzar a hundirse quedó volcado hacia un lado (escorado), mientras personal del puerto con remolcadores, la Prefectura y una empresa de salvamento intentan mantenerlo a flote.

Las autoridades evalúan junto al armador del buque los pasos a seguir, agrega el comunicado de la Armada Nacional.

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Tras el hundimiento parcial se derramó combustible, que ahora se intenta recuperar por parte de una empresa especializada. Para ello se colocaron barreras de contención alrededor del buque, y se trabaja en la recuperación del combustible.

No hubo personas lesionadas, informa la Armada, que compartió fotos del estado actual del pesquero.