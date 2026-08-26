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Alerta en el puerto de Montevideo por un pesquero ruso amarrado a un muelle que comenzó a hundirse

El pesquero ruso comenzó a hundirse en la noche del martes cuando realizaba maniobras de trasvase de combustible. Personal del puerto de Montevideo trabajar para evitar que se hunda del todo.

Alerta en el puerto de Montevideo por un pesquero ruso amarrado a un muelle que comenzó a hundirse. Foto: Armada Nacional.

Alerta en el puerto de Montevideo por un pesquero ruso amarrado a un muelle que comenzó a hundirse. Foto: Armada Nacional.

Un pesquero ruso amarrado a un muelle del puerto de Montevideo comenzó a hundirse el martes de noche, cuando realizaba tareas de trasvase de combustible, informó la Armada Nacional.

Se trata del buque de pesca Alpha Cruz, atracado en el muelle 7 del puerto, y tras comenzar a hundirse quedó volcado hacia un lado (escorado), mientras personal del puerto con remolcadores, la Prefectura y una empresa de salvamento intentan mantenerlo a flote.

Las autoridades evalúan junto al armador del buque los pasos a seguir, agrega el comunicado de la Armada Nacional.

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Tras el hundimiento parcial se derramó combustible, que ahora se intenta recuperar por parte de una empresa especializada. Para ello se colocaron barreras de contención alrededor del buque, y se trabaja en la recuperación del combustible.

No hubo personas lesionadas, informa la Armada, que compartió fotos del estado actual del pesquero.

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