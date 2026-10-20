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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

Alerta Amber: a partir de diciembre llegará el aviso a los celulares y trabajan para que se vea en pantallas de lugares públicos

Por ahora la Alerta Amber se publica en medios de comunicación y algunas redes sociales, pero con el nuevo sistema de alerta temprana llegará un mensaje a todos los celulares y se podrá ver en pantallas de espacios públicos.

Alerta Amber Uruguay-

Alerta Amber Uruguay-

El gobierno compró un nuevo sistema informático que permitirá a la población recibir en sus teléfonos celulares una alerta temprana ante emergencias climáticas y en casos de búsqueda de menores de edad desaparecidos.

En este último caso, cuando se activa la llamada Alerta Amber, el aviso llegará a los celulares por mensaje de texto e imagen (SMS), al tiempo que se trabaja con empresas privadas y organismos públicos para que también se publique en las pantallas digitales que están ubicadas en espacios públicos, como plazas, calles, rutas, y centros comerciales, entre otros.

El director de Interpol Uruguay Juan Carlos Álvez dijo este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10 que “hace muy poco el gobierno autorizó la adquisición de un sistema de alerta temprana para el Sinae (Sistema Nacional de Emergencias) y para la alerta Amber.

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“Se entiende que para diciembre, aproximadamente, ya estaría operativo para toda la población y le llegue a través de SMS”, agregó el jerarca policial.

Pantallas

Por otro lado se trabaja para que la misma alerta, como la publicada el fin de semana para ubicar a Camila, la adolescente desaparecida en Paysandú y luego hallada en Argentina, se pueda ver en pantallas digitales de espacios públicos.

“Estamos coordinando muchísimo más para que la difusión sea mucho mayor a nivel de todo el país”, dijo el director de Interpol, y agregó: “Hay organismos del Estado y empresas privadas que pueden aportar y en eso estamos trabajando. Por ejemplo estamos trabajando con los shopping. Estamos buscando todos aquellos lugares donde hay una concurrencia masiva de personas y que pueda ser muy productiva la difusión”.

En el caso de Camila, el fin de semana, la Alerta Amber se difundió en pantallas de la Intendencia de Montevideo en la vía pública.

También se propone la difusión en aeropuertos, puertos y pasos de frontera, dijo Álvez, “como en las diferentes pantallas que hay en rutas nacionales, que también aportan muchísimo, más allá de los peajes que ya están colaborando”.

La Alerta Amber publicada por la desaparición de Camila el fin de semana se difundió a través de los medios de comunicación y en algunas redes sociales, en cuentas oficiales.

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