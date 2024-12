Alejandro Stipanicic renunció a su cargo como presidente de Ancap por diferencias con el Poder Ejecutivo

La ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, resolvió que la empresa estatal no invierta en el proyecto HIF sobre hidrógeno verde, lo que no coincidía con la mirada del presidente de Ancap.

"El proceso de la empresa HIF sigue adelante, eso nunca estuvo en discusión. La participación o no futura de Ancap no hace ninguna diferencia en el proyecto, sigue adelante. El gobierno sigue apoyando el proyecto. Creemos que es muy valioso para el país y va a traer muchas oportunidades para los uruguayos", aseguró Facio. La diferencia de posturas era la inversión o no de la estatal.