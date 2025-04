Alejandro Sánchez a usuarios de ollas frente a Torre Ejecutiva: "Ningún problema se resuelve en 30 días"

"Acá somos todos iguales, porque yo me crié en la Gruta de Lourdes y mi madre vive en la Gruta de Lourdes y mis hermanos viven en la Gruta de Lourdes (...) y yo me crié en un carro y un caballo yendo a laburar. Ahora tengo una responsabilidad política de un gobierno que asumió el 1° de marzo y que lleva 30 días y que está empezando a tomar decisiones y a hacer cosas. En 30 días no se puede resolver todos los problemas. Ningún problema se puede resolver en 30 días", expresó Sánchez.

Uno de los manifestantes dijo a Sánchez que durante la próxima semana, quienes están en situación de calle y asisten a comedores, no podrán tener acceso a la comida."Esta semana cierran y dicen que los tickets los colocan recién con las tarjetas del mes que viene, es decir, estamos toda la semana sin ningún tipo de alimentación y las personas nuevas que están yendo ahora por el tema del invierno no tienen todavía la tarjeta".

Ante esto, el secretario de Presidencia indicó que quizás deban abrir los comedores del INDA. "Me estoy enterando ahora. Voy a llamar al ministro de Desarrollo Social".

La manifestación en plaza Independencia se inició sobre la mañana con variados discursos en el escenario. Se trató de una representación de 240 ollas y merenderos, tanto de Montevideo como de Canelones. Posteriormente, entregaron una carta dirigida al presidente Yamandú Orsi que fue recibida por su secretaria.

Luego, en conferencia de Prensa que se realizó por el proyecto Arazatí, Sánchez se refirió a los reclamos y afirmó que dialogó con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, por una solución tanto para esta semana de Turismo como otra para largo plazo.

"Hay personas en situación de calle que muchas veces se alimentan en los comedores del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y en semana de turismo los comedores cierran. También cierran los fines de semana", dijo Sánchez. Y luego agregó que también los feriados. Además, se refirió a que los vouchers que dan para esas ocasiones, son pocos, insuficientes y que una población de unas 500 personas en situación de calle no accedían a estos, por lo que trabajan para que puedan acceder todos, y "con recursos que puedan garantizar su alimentación".

"Yo creo que en realidad para el futuro lo que no puede suceder es que cierren los comedores en semana de turismo o en feriados, porque para las personas en situación de vulnerabilidad tan extrema y situación de calle, el problema no se resuelve si es feriado o no es feriado o día laborable", sostuvo y agregó: Para el futuro, la idea es que este escenario de que permanezcan cerrados los comedores en semana de turismo no suceda nuevamente. Ahora estamos tratando de resolver en estas horas un paliativo rápidamente para que este problema lo podamos resolver, pero hacia adelante queremos darle una solución mucho más digna".