Alejandro Sánchez niega “pacto de caballeros” con el FA para no debatir desafuero de Penadés

“Alguien dijo por ahí que había un pacto de caballeros que no nos incluye a nosotros, nosotros en estos temas no hacemos ningún pacto, primero porque estamos hablando de temas muy graves y menos eso de que todo el mundo calladito la boca y no sé cuántas cosas más que se han dicho, que han salido de la bancada del Partido Nacional”, dijo Sánchez este jueves en rueda de prensa al ser consultado sobre la posibilidad de que el pedido de desafuero de Penadés no pase por la Comisión de Constitución y vaya directo al Plenario del Senado, donde no se debata el mismo ni se fundamente el voto a favor del mismo.