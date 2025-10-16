RECIBÍ EL NEWSLETTER
VOTACIÓN HISTÓRICA

Alejandro Sánchez sobre eutanasia: "Uruguay reafirmó un camino, y es el camino de la libertad y de los derechos"

El secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez destacó que con la aprobación de la ley de eutanasia, “Uruguay vuelve a ser innovador en tema de derechos y de libertades”.

Alejandro-Sánchez-octubre-sobre-eutanasia

El secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez celebró la aprobación definitiva de la ley de eutanasia en el Senado, el miércoles de noche, y aseguró que con esto Uruguay vuelve a ser innovador en tema de derechos y de libertades”.

“Son temas que siempre admiten muchas discusiones porque involucran valores, creencias, principios, pero creo que el Uruguay reafirmó un camino, y es el camino de la libertad, el camino de la libertad y de los derechos, y eso es lo que nos une a todos los uruguayos”, dijo el jerarca de la Presidencia de la República.

“Uruguay vuelve a ser innovador en tema de derechos y de libertades y nosotros estamos muy contentos de que este proyecto de ley se haya aprobado”, dijo Sánchez, y finalizó: “Le va a permitir a las familias, y a quienes sufren, tener una muerte digna y eso creo que es clave”.

aporta un aspecto profundamente humanitario a todo el esquema de derechos, dijo cosse sobre eutanasia
Seguí leyendo

"Aporta un aspecto profundamente humanitario a todo el esquema de derechos", dijo Cosse sobre eutanasia

La ley que regula la eutanasia, llamada acá "muerte digna", fue aprobada por el Senado el miércoles de noche con 20 votos en 31, dando así sanción definitiva al proyecto de ley que ya había sido votado en Diputados a mediados de agosto, también por mayoría.

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
volvió a hablar

Pablo Laurta fue enviado a prisión preventiva por el homicidio del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
TESTIMONIO

"Ella siempre vivió con temor; hace tres años haciendo denuncias y tratando de buscar una protección", dijo hermana de expareja de Laurta
MALDONADO

Siete empleados de una estación de servicio detenidos por maniobras fraudulentas en su lugar de trabajo
HOTEL BERLÍN-GUALEGUAYCHÚ

Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención

Te puede interesar

Foto: Ignacio Royano / UNAR Agency / FocoUy. Pablo Laurta, uruguayo acusado de doble femicidio, homicidio y secuestro en Argentina.
volvió a hablar

Pablo Laurta fue enviado a prisión preventiva por el homicidio del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
Senado vota la ley de eutanasia. Foto: FocoUy video
180 DÍAS PARA SU REGLAMENTACIÓN

Histórico: con la votación definitiva del Senado, Uruguay aprobó la ley que regula la eutanasia
Medios internacionales destacan a Uruguay como pionero en América Latina al votar la ley de eutanasia video
REPERCUSIÓN INTERNACIONAL

Medios internacionales destacan a Uruguay como pionero en América Latina al votar la ley de eutanasia

Dejá tu comentario