Alejandro Sánchez sobre eutanasia: "Uruguay reafirmó un camino, y es el camino de la libertad y de los derechos"

El secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez celebró la aprobación definitiva de la ley de eutanasia en el Senado, el miércoles de noche, y aseguró que con esto “Uruguay vuelve a ser innovador en tema de derechos y de libertades”.

“Son temas que siempre admiten muchas discusiones porque involucran valores, creencias, principios, pero creo que el Uruguay reafirmó un camino, y es el camino de la libertad, el camino de la libertad y de los derechos, y eso es lo que nos une a todos los uruguayos”, dijo el jerarca de la Presidencia de la República.

“Uruguay vuelve a ser innovador en tema de derechos y de libertades y nosotros estamos muy contentos de que este proyecto de ley se haya aprobado”, dijo Sánchez, y finalizó: “Le va a permitir a las familias, y a quienes sufren, tener una muerte digna y eso creo que es clave”.

La ley que regula la eutanasia, llamada acá "muerte digna", fue aprobada por el Senado el miércoles de noche con 20 votos en 31, dando así sanción definitiva al proyecto de ley que ya había sido votado en Diputados a mediados de agosto, también por mayoría.

Temas de la nota Alejandro Sánchez

eutanasia

Uruguay