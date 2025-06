Alejandro Sánchez dijo que no negoció nada con Perrone y cuestionó a "la oposición que está enojada por perder el gobierno"

“Yo no negocié nada. Yo hablo con toda la oposición”, respondió Sánchez, y de la reunión con Perrone, agregó: “Tuvimos un intercambio largo y tendido sobre varios temas, que no tenían solo como eje la Rendición de Cuentas y en definitiva lo que yo le he planteado a toda la oposición es la racionalidad que debía primar, que al parecer no primó en todas las bancadas, para aprobar una Rendición de Cuentas de un gobierno que no es el nuestro y le estábamos pidiendo refuerzos presupuestales para hacer frente a obligaciones que no las establecimos nosotros. Las estableció el Poder Ejecutivo anterior”.