Alcides Perdomo pone punto final a su carrera profesional

A la hora de realizar un balance de su carrera profesional, Alcides Perdomo, no disimula el orgullo que siente al haber obtenido éxitos muy valiosos tanto en el ámbito nacional como en el plano internacional. “Entrené en Estados Unidos durante treinta y tres años, anduve bien, siempre parejo, con buen número de triunfos por temporada. Luego me fui para Arabia donde mantuve mi nivel hasta que regresé a Uruguay, donde no pensaba entrenar. Acá gané dos Ramírez, un Jockey Club, la Polla de Potrancas y de Potrillos en Las Piedras, además de sacar muy buenos caballos como Hielo, Malandrino y All Saints” indicó.

Calendario fin de Semana: Este fin de semana tendremos actividad en el Hipódromo Nacional de Maroñas. El lunes se corre en Las Piedras. La jornada sabatina, en nuestro máximo escenario hípico, está integrada por 10 carreras, comienza a la hora 11:50, sobresaliendo el Clásico Asociación de Criadores S.P.C, sobre 1200 metros.

El domingo se correrá 10 contiendas, a partir de la hora 11:50, destacándose el Gran Premio Presidente de la República (URU-G3), con una milla y media de recorrido, el Hándicap Especial Necessaire, sobre 1600 metros, en pista de césped.El lunes, el Hipódromo Las Piedras, ofrece una reunión compuesta por 10 competencias. La primera se larga a la hora 11:50.