INCAUTACIÓN DE UNOS $4.000.000

Maldonado: vendían bebidas alcohólicas contrabandeadas con etiquetas falsas para pasarlas por importadas

Encontraron “3.080 botellas de bebidas alcohólicas, whiskies, vodkas, vermut, entre otras, también 3.090 stickers presuntamente apócrifos", informó Aduanas.

Un operativo en Maldonado permitió desmantelar un centro de distribución que vendía bebidas alcohólicas con sellos de DGI falsificados. La mercadería incautada está valuada en unos 4 millones de pesos

La incautación se dio en dos instancias paralelas. La primera, a un camión que fue interceptado en ruta 9, y que llevaba 2.400 botellas de cerveza y 800 kilos de cebolla de contrabando.

A su vez, en una casa en Maldonado encontraron “3.080 botellas de bebidas alcohólicas, whiskies, vodkas, vermut, entre otras, también 3.090 stickers presuntamente apócrifos. Estos adhesivos imitaban sellos oficiales de importadores habilitados, incluso sellos de DGI, con el propósito de conferir al producto un falso respaldo legal”, informó Aduanas.

Los delincuentes vendían las bebidas como si fuesen importadas y sus clientes eran centros gastronómicos y comercios.

Además de las bebidas, incautaron un vehículo que utilizaban para distribuir la mercadería en Maldonado.

La fiscal del caso es Ana Roses.

