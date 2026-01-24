Alcalde de Mineápolis denuncia homicidio: "Acabo de ver un video de más de seis agentes disparándole hasta matarlo"

Alcalde de Mineápolis denuncia el homicidio de un manifestante por parte de agentes federales. Foto: captura de video en redes sociales.

El alcalde de Mineápolis , Jacob Frey, pidió este sábado al presidente de Estados Unidos Donald Trump que termine la ofensiva contra la inmigración en esta ciudad del norte del país, en el estado de Minnesota, tras el segundo tiroteo mortal de un civil a manos de agentes federales.

"Acabo de ver un video de más de seis agentes enmascarados golpeando brutalmente a una persona y disparándole hasta matarlo", declaró Frey en una rueda de prensa.

"Al presidente Trump: este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Mineápolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento; logremos la paz. Pongamos fin a esta operación".

Primero fue el gobernador de Minnesota quien denunció “otro tiroteo atroz” y dijo que de inmediato llamó a la Casa Blanca.

Poco después los medios locales informaban de un muerto a manos de agentes federales que reprimieron una manifestación en Mineápolis.

Al rato el gobierno de Estados Unidos aseguró que la persona abatida se resistió a ser detenida y que estaba armada. Agregó que el agente disparó para defenderse.

En video que circula en redes sociales se observa a la víctima que es sujetada por la fuerza por varios agentes.

Forcejean con el hombre, lo tiran al piso y lo golpean, pero en un momento se escuchan disparos y los agentes sueltan al hombre dan varios pasos atrás.

Los disparos continúan y se observa a uno de los agentes con su arma efectuando varios tiros contra el hombre en el suelo.

El País de Madrid publicó el video captado por uno de los manifestantes donde se observa el momento de los disparos.

Advertencia: Las imágenes pueden herir la sensibilidad.

FUENTE: AFP y Subrayado