Albisu aceptó renuncia de directora de Desarrollo Social tras filtración de audios sobre disconformidad con el cargo

El intendente de Salto, Carlos Albisu , aceptó la renuncia de la directora de Desarrollo Social, María Eugenia Taruselli, tras la filtración de audios en los que la exjerarca manifestaba su disconformidad con el cargo que ocupaba en el gobierno departamental desde el comienzo de la gestión del nacionalista en julio pasado.

"Cuando me dieron la Dirección de Desarrollo Social estuve a punto de no agarrar, porque no es lo que yo quería", afirmó Taruselli. "A mí me importa un puto huevo el sueldo que me pagan, esa es la puta verdad, porque yo no vivo de esto", dijo en un audio que se viralizó en redes sociales y que ella misma confirmó su autenticidad.

"Agarré esto porque me dijeron: 'si vos agarrás esto, tu equipo está garantizado'. Sabés que hice yo, 'agarro esto, vos sabés', porque a mí no me gusta Desarrollo Social, no sé si me explico. No me gusta, se me cae un huevo con Desarrollo Social, me embola. Y Carlitos tiene muy claro eso", expresó en una conversación en la que se escuchan voces de otras personas.

"Entonces era o agarro lo que a mí me gusta y me corto solo o agarro Desarrollo Social y voy con el grupo. Entonces que elegí, Desarrollo Social, una vez más María Eugenia se inmola", según el audio difundido por La Voz Pública en su perfil de Facebook.

En su carta de renuncia dirigida a Albisu, Taruselli explicó que los audios difundidos fueron grabados "sin su consentimiento" en una reunión privada de su agrupación política y que la divulgación fue realizada por personas "ajenas a ella y por medios de comunicación", ante lo cual presentó la denuncia ante Delitos Informáticos.

Taruselli destacó que en diez años de trabajo en el ámbito social mantuvo "un compromiso total con los salteños, en particular con quienes más necesitan" y reconoció que el cargo de directora de Desarrollo Social no era su opción inicial, pero que decidió aceptar "por sentido de responsabilidad política" y en función de la confianza que le manifestó Albisu.

Al aceptarle la renuncia, Albisu le agradeció los servicios prestados, la dedicación puesta de manifiesto en la tarea que venía desarrollando y su compromiso con el gobierno departamental.