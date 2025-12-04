RECIBÍ EL NEWSLETTER
DENUNCIÓ DIFUSIÓN EN DELITOS INFORMÁTICOS

Albisu aceptó renuncia de directora de Desarrollo Social tras filtración de audios sobre disconformidad con el cargo

"A mí no me gusta Desarrollo Social, no sé si me explico. No me gusta, se me cae un huevo con Desarrollo Social, me embola. Y Carlitos tiene muy claro eso", afirmó María Eugenia Taruselli en un audio que, según dijo, fue grabado sin su consentimiento.

albisu-Taruselli

El intendente de Salto, Carlos Albisu, aceptó la renuncia de la directora de Desarrollo Social, María Eugenia Taruselli, tras la filtración de audios en los que la exjerarca manifestaba su disconformidad con el cargo que ocupaba en el gobierno departamental desde el comienzo de la gestión del nacionalista en julio pasado.

"Cuando me dieron la Dirección de Desarrollo Social estuve a punto de no agarrar, porque no es lo que yo quería", afirmó Taruselli. "A mí me importa un puto huevo el sueldo que me pagan, esa es la puta verdad, porque yo no vivo de esto", dijo en un audio que se viralizó en redes sociales y que ella misma confirmó su autenticidad.

"Agarré esto porque me dijeron: 'si vos agarrás esto, tu equipo está garantizado'. Sabés que hice yo, 'agarro esto, vos sabés', porque a mí no me gusta Desarrollo Social, no sé si me explico. No me gusta, se me cae un huevo con Desarrollo Social, me embola. Y Carlitos tiene muy claro eso", expresó en una conversación en la que se escuchan voces de otras personas.

familiares de desaparecidos considera llamativa e improcedente reunion por militares presos en domingo arena
Seguí leyendo

Familiares de Desaparecidos considera "llamativa e improcedente" reunión por militares presos en Domingo Arena

"Entonces era o agarro lo que a mí me gusta y me corto solo o agarro Desarrollo Social y voy con el grupo. Entonces que elegí, Desarrollo Social, una vez más María Eugenia se inmola", según el audio difundido por La Voz Pública en su perfil de Facebook.

En su carta de renuncia dirigida a Albisu, Taruselli explicó que los audios difundidos fueron grabados "sin su consentimiento" en una reunión privada de su agrupación política y que la divulgación fue realizada por personas "ajenas a ella y por medios de comunicación", ante lo cual presentó la denuncia ante Delitos Informáticos.

Taruselli destacó que en diez años de trabajo en el ámbito social mantuvo "un compromiso total con los salteños, en particular con quienes más necesitan" y reconoció que el cargo de directora de Desarrollo Social no era su opción inicial, pero que decidió aceptar "por sentido de responsabilidad política" y en función de la confianza que le manifestó Albisu.

Al aceptarle la renuncia, Albisu le agradeció los servicios prestados, la dedicación puesta de manifiesto en la tarea que venía desarrollando y su compromiso con el gobierno departamental.

ALBISU acepto renuncia de Directora de Desarrollo Social

Temas de la nota

Lo más visto

video
SORIANO

Tribunal revocó condena al exintendente Bascou porque la acusación fiscal se hizo fuera de plazo
Consumo de energía

Aprueban nuevo plan UTE Premia que alcanzará a casi 700.000 clientes
ACCIDENTE

Ana Olivera se cayó por una escalera en Diputados, se golpeó la cabeza y la trasladaron en ambulancia
POLICÍA DE CANELONES

Policía pide ayuda para ubicar a dos requeridos por homicidio: Mathías Sampayo y Johan Sosa Fernández
PUNTA CARRETAS

Delincuente se cortó en robo piraña a perfumería, fue identificado y detenido en la barbería donde trabajaba

Te puede interesar

Cinco casos sospechosos de sarampión más a estudio y 20 mil niños en el país que no tienen la vacuna, dijo la ministra video
SALUD PÚBLICA

Cinco casos sospechosos de sarampión más a estudio y 20 mil niños en el país que no tienen la vacuna, dijo la ministra
Delincuente se cortó en robo piraña a perfumería, fue identificado y detenido en la barbería donde trabajaba video
PUNTA CARRETAS

Delincuente se cortó en robo piraña a perfumería, fue identificado y detenido en la barbería donde trabajaba
Dos imputados por el homicidio de un hombre de 63 años: le dieron un disparo en el pecho en setiembre video
PUNTA DE RIELES

Dos imputados por el homicidio de un hombre de 63 años: le dieron un disparo en el pecho en setiembre

Dejá tu comentario